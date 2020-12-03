شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تحصل على «برونزية» البنك الأوربي لدورها في المساوة بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الجائزة البرونزية لعام 2020 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي، لتحقيقها الريادة في هذا المجال ولجهودها الكبيرة التي بذلت في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتسلم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الأربعاء، الجائزة أثناء إطلاق حملة «السكة أمان»، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، حيث حضرت هايكة هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي، لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، فعاليات المؤتمر وتم إطلاق الحملة من مقر وزارة النقل بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأعلن «رسلان» انطلاق الحملة التي تهدف إلى التوعية بقضايا النقل الآمن ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك في اطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذا جودة أفضل لضمان اطمئنان وراحة المسافرين.

وتضمن حفل إطلاق حملة «السكة أمان» توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون في مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

الجدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد حصلت في عام 2018 على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التي يقدمها البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في فئة افضل الممارسات البيئية والاجتماعية لدورها الرائد في هذا المجال كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم.

وأعربت «مرسي» عن «سعادتها بإطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، وما نلمسه من حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها، وبالتعاون للمرة الاولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان»، مؤكدة فخرها بـ«حرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنه للمرأة والفتاة»، مقدمة التهنئة للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال النوع الاجتماعى والشمول، لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

وقالت الدكتورة هايكة هارمغارت، المدير التنفيذيي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبتك الأوروبي، إن «هذه الحملة إنجاز بارز في مصر؛ يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومي للمرأة لتحقيقه، وذلك في إطار استثمارات البنك في البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين»، مشيرة إلى أن «جهودنا المشتركة ستساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد».

وفي النهاية المؤتمر، أعرب «رسلان» و«مرسي» عن أمنيتهما بنجاح هذه الحملة المهمة، وأن تحقق أهدافها في نشر الوعى بقضايا المرأة، وتوفير الأمن والراحة للسيدات والفتيات داخل القطارات«، مؤكدين»دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمجلس القومي للمرأة في سبيل إنجاح الحملة وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة في المستقبل«.