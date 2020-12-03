شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ مناهج بجامعة عين شمس: يجب تطوير المنهج الدراسى كل خمس سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه تم تطوير كل المواد لتصبح مقررات إلكترونية وليست ورقية، موضحا أنه من المفترض تطوير المنهج كل خمس سنوات، لأخذ المعلومات الوظيفية التى تفيد الطلاب خارج المدرسة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن مصر تستطيع أن تقدم تعليم مناسب في فترة استثنائية، حيث استطاعت مصر أن تقدم مصادر متعددة عوضا عن الكتاب، من برامج تليفزيونية ومنصات تفاعلية وكثير من المنصات التى تؤدى دور جديد للمتعلم والمعلم.

وأشار إلى أن التعليم المقلوب استراتيجية جديدة موجودة فى العالم كله، وتم توفير منصة التعليم المصرى التى توفر معلومات لأولياء الأمور في كيفية التعامل مع منصات المعرفة، كما وفرت تدريب كامل للمعلم الذى يستطيع أن يتعامل مع الطلاب.

وتابع: "ما قبل طارق شوقى كان التعليم متخلف ووهمى ولا يرتبط بسوق العمل، ومع وزيرى التعليم والتعليم العالى أصبح هناك طفرة في التعليم".