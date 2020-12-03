شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار نادر سعد: نسبة إشغال الرعاية المركزة بالمستشفيات وصلت لـ 52% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أن اليوم أرقام فيروس كورونا ستتخطى الـ400 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن نسبة الإشغال في الرعاية المركزة وصلت 52% وأجهزة التنفس الصناعي 31%، مشيرًا إلى أن النسب تزداد بشكل كبير وملحوظ، كما حذر من الانزلاق لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الإغلاق الجزئي له تكلفة وثمن، وهو ما نجاول تجنبه، ولكن لجنة الأزمات هي التي ستقرر أي قرار متعلق بهذا الأمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "الـ 20 مليون جرعة ستكون مجانية على الفئات المستحقة التي تم تحديدها، وستكون مجموعة أولى من اللقاحات، ورئيس الوزراء فوض بالتفاوض مع شركات أخرى، وستبيع تلك الشركات اللقاحات بأسعار أكبر والهدف من ذلك تأمين 10 ملايين جرعة إضافية، وهو التطعيم الذي يتم الحصول عليه على جرعتين".

وقال: "لو لم تتمكن الدولة من معالجة الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة لارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووجود قاعدة بيانات تم تسجيلها بأسماء الفئات الأكثر تأثرًا بالفيروس سيساعد في منج لقاح كورونا لهم".