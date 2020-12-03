شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء يوضح التسهيلات المقدمة للراغبين فى التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن المهلة الثالثة للتصالح على مخالفات البناء، هو المد الأخير فى طلبات التصالح، ولن يكون بعد ذلك هناك فرص للتصالح على المخالفة، مشيرا إلى أن إجمالى مبالغ جدية التصالح والتسويات تجاوزت الـ17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عجلة التصالح مستمرة وحتى الموعد الذى حدده رئيس الحكومة، وسيكون الأمر بنفس التسهيلات المادية والإجرائية التي تم تحديدها مسبقا.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة mbc مصر: "سعر متر التصالح في القرى أصبح 50 جنيها، ويمكن أن تدفع قيمة التصالح على 3 سنوات، ومن يريد أن يدفع مبلغ التصالح مرة واحدة يتم خصم 25% من إجمالي المبلغ قيمة التصالح".
وقال: "اليوم أرقام فيروس كورونا ستتخطى الـ400 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
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