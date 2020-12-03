شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار نادر سعد: تطعيم كورونا مجانًا لأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، أنه تم تفويض وزيري المالية والصحة للتعاقد للحصول على 20 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ترتيب توزيع اللقاح سيكون وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يأتي بعدهم الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة وهم الأطقم الطبية في المستشفيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "الـ 20 مليون جرعة ستكون مجانية على الفئات المستحقة التي تم تحديدها، وستكون مجموعة أولى من اللقاحات، ورئيس الوزراء فوض بالتفاوض مع شركات أخرى، وستبيع تلك الشركات اللقاحات بأسعار أكبر والهدف من ذلك تأمين 10 ملايين جرعة إضافية، وهو التطعيم الذي يتم الحصول عليه على جرعتين".

وقال: "لو لم تتمكن الدولة من معالجة الملايين من أصحاب الأمراض المزمنة لارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووجود قاعدة بيانات تم تسجيلها بأسماء الفئات الأكثر تأثرا بالفيروس سيساعد في منج لقاح كورونا لهم".