شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نائب مدير العزل بالحوامدية فى اليوم العلمى السادس للصيادلة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة الصيدلة بمحافظة الجيزة، مؤتمر بمناسبة اليوم العلمى السادس، بحضور الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، والدكتورة داليا عبد الفضيل مدير إدارة الصيدلة، كما شارك بالمؤتمر الدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة، والعديد من كوادر وشباب الصيادلة، مع الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعى، فى ظل استمرار جائحة كورونا

وتم تكريم الدكتور الصيدلى محمد وطنى، نائب مدير عزل مستشفى الحوامدية العام، كونه من أوائل الكوادر الطبية التى بدأت العمل فى الحجر الصحى منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن.

وعبر الدكتور محمد وطنى، عن سعادته بهذا التكريم، لكونه بمثابة حافز وتشجيع للاستمرار على جبهة المعركة فى مواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد شهور من التعب والعمل المتواصل ليل نهار لاستقبال ورعاية المرضى، وما شكله هذا من ضغط نفسى وبدنى عليه وعلى كافة العاملين فى المجال الطبى .