شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا عقار محرم بك المنهار إلى 4 وفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، جثتي سيدة ورجل من أسفل أنقاض عقار محرم بك المنهار، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4 وفيات «رجلان وسيدتان» وجارى البحث عن آخرين.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد انهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك.

انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك رفقة قوات من الحماية المدنية بمعداتها، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاث طوابق علوية، فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية عن سابقة صدور 3 قرارات ترميم للعقار محل البلاغ لم تنفذ.

وأمرت النيابة بسرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره خشية التلاعب فيه للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات.

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

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