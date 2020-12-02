شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: لا يعقل أن تكون الغردقة بلا صرف صحي.. ومهلة ثالثة لإنهاء المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد مد المهلة المقررة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من مشروعاتهم بمدينة الغردقة للمرة الثالثة وحتى فبراير المقبل، شدد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على أنه لن يسمح بأى تأجيل في موعد التسليم.

وقال المحافظ إن «أهالى المدينة عانوا بما يكفى خلال الأعوام السابقة من عدم تواجد الصرف الصحى بعدد من المناطق، ولا يعقل أن تكون مدينة بحجم ومكانة الغردقة ينقصها بدائيات الخدمات التي تتوافر في أغلب محافظات مصر لأن المحافظة تهدف إلى القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحى».

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه مع قيادات هيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه سيعمل على تنفيذ متطلبات الأهالى في مختلف أوجه مجالات التنمية بالمحافظة، وقرر منح مسؤولي الشركة والهيئة مهلة ثالثة للانتهاء من تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتشغيل الخطوط بمدينة الغردقة في منتصف فبراير المقبل للقضاء على أهم المشكلات التي واجهت المدينة لسنوات عدة.

فيما طالب أهالي نحو ٢٦ منطقة سكنية بمدينة الغردقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق، بسرعة التدحل لانهاء معاناتهم المستمرة منذ ١٠ سنوات لانهم محرومون من خدمات الصرف الصحي مما جعل هذة المناطق تعوم على بركة من المياه تهدد المباني وتسئ للمدينة امام زائريها.

وطالب الأهالي بضرورة الإلتزام بالخطة الزمنية لانتهاء من الأعمال الانشائية، التى ستاسهم في رفع كفاءة الصرف الصحى لأن المحافظة تهدف إلى القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحى بمختلف مدن المحافظة.

في المقابل، قال مسؤولو الشركة المنفذة إنها شركة تشغيل وصيانة فقط ولا دخل لها بمد خطوط الصرف وإنشاء محطات الرفع.