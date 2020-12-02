شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام أمين: عزبة الجبل بالفيوم يوجد بها ما يقرب من 300 منزل في حاجة لتوصيل المياه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال إسلام أمين، المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، إن تكلفة وصلة المياه كانت تقدر بـ7آلاف جنيه، ولكن قامت شركة المياه بخفض التكلفة لمساعدة مؤسسة نبض المياه لـ3 آلاف جنيه، وهذا خفض دخل الشركة من توصيل المياه بنسبة تصل لـ60%.
وتابع «أمين»، خلال حواره ببرنامج «أما بعد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن كلاً من شركة المياه ومؤسسة نبض الحيالة، ووزارة التضامن تقوم بأعداد بحوث للتأكد من أن الحالات التي سيتم توصل لها المياه مستحقه الدعم.
ولفت إلى أن عزبة الجبل بالفيوم يوجد بها ما يقرب من 300 منزل في حاجة لتوصيل المياه، مشيرًا إلى أن وصلة المياه تشمل وصلة المياه من الخط العمومي حتى المياه، خلاف سعر الرسوم الإدارية، وسعر العداد، خاصة أن شركة المياه تتكلف تكلفة كبير في توصيل وتنقية المياه.
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