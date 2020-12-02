شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح الأربعاء، بتدشين الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، حيث تفقد لجان اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لكلية التمريض، والمقامة بمركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى المعامل بكلية الطب، وتابع دخول الطلاب بأمان إلى أماكنهم، واتباعهم التعليمات الخاصة بإدخال بياناتهم وأداء الاختبار بالشكل الصحيح؛ مشددا على أهمية وجود تعليمات معلنة للطلاب للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد شقيدف إن التحول الرقمي بالجامعات المصرية هو توجه الدولة ككل، وجامعة قناة السويس على طريق التحول الرقمي تدشن اليوم الاختبارات الإلكترونية بكلية التمريض، واكمل إن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب يضم ٤٢٥ جهاز حاسب آلي.

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية( ٢) بكلية الطب البيطري بسعة ٥١٠ جهاز وذلك خلال ٣ أسابيع.

واكمل إنه جاري التجهيز لوضع حجر الأساس بمبنى الاختبارات الإلكترونية الرئيسي بطاقة ٢٠٠٠ جهاز ومكون من ٤ طوابق.

ومن داخل غرفة السيرفر بالمركز ومقر فريق الدعم التكنولوجي، وفريق إدارة الشبكات والاتصالات بالجامعة- تابع على شاشات المراقبة سير العمل باللجان وكفاءة الإنترنت وسرعته.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض إن الطلاب يؤدون الاختبارات على فترتين صباحية ومسائية، مراعين مسافات التباعد، وارتداء الكمامات؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية، ومراعاة لسلامة وصحة الطلاب.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن ٢٦٥ طالب وطالبة بالفرقة الأولى يؤدون امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في مادة أساسيات التمريض مقسمين على مجموعتين.

وتابعت إن ٢٧٠ طالب وطالبة بالفرقة الثانية يؤدون الاختبارات في الفترة المسائية لمادة تمريض باطني جراحي.

وأضافت إن ١٦٢ طالب وطالبة بالفرقة الرابعة يؤدون الاختبارات غدا بمادة إدارة التمريض.

وأضاف الدكتور عبدالرؤوف مصطفى المدير التنفيذي لمركز القياس والتقويم ان المركز قد قام بالتنسيق مع الشبكات والمعمل المركز وكليه التمريض لتسهيل سير العملية الامتحانية وقد وجه الطاقم الاشرافي على الامتحان إلى اهميه التعامل المثالي مع الطلاب ومساعدتهم فور احتياجاتهم.