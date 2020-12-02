شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان الاجتماعي» يعلن تفاصيل زيادة الحد الأقصى لحجز وحدات متوسطي الدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأقصى للدخل لحجز وحدات «سكن لكل المصريين» ضمن إسكان متوسطي الدخل بعد ورود شكاوى عديدة إلى الصندوق.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عز مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الصندوق طرح 25 ألف وحدة، وكانت حدود الدخل 9 آلاف جنيه للأسرة، و7 آلاف جنيه للأعزب للحد الأقصى، لكن مع زيادة الطلبات وجس نبض الشارع، تم الموافقة اليوم على رفع الحد الأقصى إلى 14 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن 220 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز حتى الآن، مضيفة أن تلك الوحدات تقع كلها في المدن الجديدة أبرزها «بدر، حدائق العاصمة تقع على امتداد مدينة بدر» وهي أكثر مدينة تشهد إقبالا رغم أنها ما زالت تحت التخطيط.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن قيمة الوحدة لمحدودي الدخل 310 آلاف جنيه مساحتها 90 مترًا، تشطيب كامل، مؤكدة أن الاستلام بعد 3 سنوات.

وتابعت أن كل الخدمات ستكون موجودة من مدارس ومواصلات ومساجد وكنيسة بتلك المدن.