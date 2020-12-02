شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 28 في حوادث سير متفرقة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 مواطنين مصرعهم، وأصيب 28 آخرون بإصابات مختلفة في 3 حوادث سير، وقعت الأربعاء بالمنيا.

ووقع الحادث الأول أمام مدخل مركز مطاي، شمال المحافظة، نتيجة تصادم سيارتين أجرة «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 ركاب، وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

ووقع الحادث الثاني بمركز بني مزار، نتيجة تصادم سيارتين بطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية «البهنسا»، مما تسبب في إصابة 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل.

ووقع الحادث الثالث، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية المحرص، التابعة لمركز ملوي، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا بجروح وخدوش وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، وتقرر خروجهم جميعًا لتحسن حالتهم الصحية.

وتحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاث، وانتقل رجال المرور للفحص والمعاينة وتسير الحركة بالطرق التي شهدت الحوادث، وأخطرت النيابات العامة المختصة لتباشر التحقيق والتصرف.