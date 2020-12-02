شكرا لقرائتكم خبر عن محطة أتوبيس شرق الدلتا في دمياط.. خدمة «متردية» وتسعيرة ركوب «مرتفعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الاستياء بين مواطني دمياط بسبب تردي خدمة فرع شركة شرق الدلتا للنقل رغم الشكاوى المتكررة، وارتفاع تسعيرة الركوب لأتوبيساتها مقارتة بوسائل النقل الأخرى، فيما اجتمعت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل مسؤولي الشركة، الأربعاء، لبحث مخطط تطوير محطة الشركة في باب الحرس.

يقول جلال عبدالرحمن، محامي، إن الخدمة تزداد سوءا وسط تجاهل مسؤولي الشركة القابضة في فرع دمياط والاكتفاء بحصد الإيرادات والأرباح التي تتحول لمكافآت وحوافز بدلا من اعتمادها لإحلال وتجديد مقر المحطة المتهالك والذي لا يوجد به استراحة آدميه لائقة للانتظار، ولا لوحة مضيئة لمواعيد الرحلات.

أضاف محمد بهجت، محاسب، إن الاتوبيسات تتعطل دائما وبعضها بلا تكييفات ولا تلتزم بمواعيد القيام ولا الوصول، ولا محطة أتوبيس لائقة، مستغربا من وجود لافتة عند مدخل المحطة منذ عدة سنوات تعلن بدء عملية التطوير، إلا أن المسؤولين اكتفوا بدهان واجهة المبني من الخارج دون تطوير المقر والارتقاء بالخدم.

وطالب هشام يوسف، محاسب، بوجود شركات منافسة لإجبار الشركة القابضة على تحسبن الخدمة، وكذلك بناء محطة تليق بالمحافظة وأهلها.

في السياق، رفض مسئولو فرع شرق الدلتا بدمياط التعليق، وأكدوا أنه لا بد أن تكون التصريحات الإعلامية من خلال الشركة القابضة، وأنه لا يوجد أي تقصير من جانب العاملين بفرع دمياط، وأنه يتم بذل أقصى جهد ممكن لتحسين الاداء لدى المتعاملين مع الشركة والعاملين بها.

والتقت المحافظ منال عوض ميخائيل، الأربعاء، المهندس عبدالحليم على، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبوهيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة، وعدد من ممثلى الشركة، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى المساحة والسكة الحديد، لبحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، وفقًا لدراسة محددة تتضمن كافة المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة.