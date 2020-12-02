شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجز الوحدات.. صندوق الإسكان: هدفنا توسيع الشريحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن الحكومة وافقت على زيادة الحد الأقصى للدخل لحجز وحدات "سكن لكل المصريين" ضمن إسكان متوسطى الدخل بعد ورود شكاوى عديدة إلى الصندوق.

وأوضحت مى عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلدـ اليوم الأربعاء، أن الصندوق طرح 25 ألف وحدة، وكانت حدود الدخل 9 آلاف جنيه للأسرة، و7 آلاف جنيه للأعزب، للحد الأقصى، لكن زيادة الطلبات وجس نبض الشارع، تم الموافقة اليوم على رفع الحد الأقصى إلى 14 ألف جنيه.

وأشارت، إلى أن 220 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز حتى الآن، مضيفة أن تلك الوحدات تقع كلها في المدن الجديدة أبرزها "بدر، حدائق العاصمة تقع على امتداد مدينة بدر" وهى أكثر مدينة تشهد إقبالا رغم أنها ما زالت تحت التخطيط.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن قيمة الوحدة لمحدودى الدخل 310 آلاف جنيه مساحتها 90 مترًا، تشطيب كامل، مؤكدة أن الاستلام بعد 3 سنوات.

وتابعت أن كل الخدمات ستكون موجودة من مدارس ومواصلات ومساجد وكنيسة بتلك المدن.