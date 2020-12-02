شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نقل 22 من المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، تفاصيل موكب نقل المومياوات الملكية. وتابع غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه سيتم نقل مومياوات 22 ملكا وملكة فى موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، مشيرا إلى أن الموكب سيجوب شوارع مصر قبل الوصول للمتحف القومى للحضارة المصرية، ليكون فى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكمل الرئيس التفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية: "عرض المومياوات في المتحف القومي للحضارة سيكون مختلفا تماما"، معربا عن أمله فى نقل المومياوات خلال 2020. مضيفا: "متحف الحضارة منارة ثقافية تعليمية سيتجول الزائر خلالها فى رحلة بالعصور التاريخية المختلفة".

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