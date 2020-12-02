شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث خطة النهوض بمحصول قصب السكر تنفيذا لتكليفات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن النهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى إنتاجية تسهم فى رفع مستوى معيشة المزارعين.

وأكد القصير في بيان اليوم، أن وزارة الزراعة تستهدف وضع خطة للنهوض بإنتاج قصب السكر على المستوى الكمى والنوعى من خلال تطبيق أساليب زراعة حديثة واستنباط اصناف جديدة تحقق انتاجية عالية للفدان وايضا تطوير نظم الرى واستخدام الاساليب الحديثة للرى بدلا من الغمر بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة فى الزراعة والحصاد الامر الذى يحقق مردود اقتصادى كبير للمزارعين .

كما أكد القصير على أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة بمحصول القصب حيث يستخرج منه سلعة استراتيجية هامة بالإضافة الى انه متعدد الاغراض سواء فى صناعة العسل والاعلاف والورق والاخشاب ايضا يوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة واستثمارات بمليارات الجنيهات.

ووجه وزير الزراعة بإنشاء حقول إرشادية للمزارعين فى مناطق زراعة القصب بالصعيد تكون نماذج على ارض الواقع لزراعة المحصول بالشتلات ونظام الرى الحديث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون عامل جذب للقطاع الخاص وخلق وعى لدى المزارعين من اجل سرعة نشر التقنية الحديثة فى الزراعة خلال وقت قصير.

وزير الزراعة أكد أيضا ان الوزارة توفر الدعم الفنى للمزارعين للنهوض بمحصول القصب والبنك الزراعى يوفر التمويل اللازم لعملية تطوير نظم الرى ودعم المزارعين بالفائدة الميسرة 5%.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عبدالجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية والدكتور أيمن حسنى مدير معهد المحاصيل السكرية ومديرى مديريات الزراعة بمحافظات زراعة قصب السكر فى صعيد مصر.