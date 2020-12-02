"قومي المرأة" بالإسكندرية ينظم ندوة بعنوان "العنف المجتمعي.. أسبابه وعلاجه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان "العنف المجتمعي.. أسبابه وعلاجه"، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ينفذها فرع المجلس تحت إشراف الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.

وتحدث المشاركون في الندوة عن أهمية دور المرأة في المجتمع، ونشأة حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدين أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وأنها شريك أساسي في هذه التنمية.

واستعرض المشاركون الأنشطة التوعوية والقانونية لفرع المجلس، وتناولوا مظاهر تكريم المرأة في الإسلام وكيف أن كل الأديان حثت على معاملة المرأة معاملة كريمة، مشيرين إلى دور المرأة في الحضارات القديمة المختلفة، وأهمية الجهات القيادية ونشاطها الطيب في حماية الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاصة.

كما تحدث المشاركون عن أنواع العنف ضد المرأة وتأثيره السلبي نفسيا واجتماعيا، ومن بينها ظاهرة الختان، والتي لها أبعاد وانعكاسات سلبية على حياة الفتاة والمرأة بعد ذلك، مما يتسبب في تصدع العديد من العلاقات الزوجية.

واستعرض المشاركون أيضا الصور المختلفة والمتعددة لأشكال العنف ضد المرأة (عنف بدني، عنف نفسي، زواج مبكر، ختان، حرمان من الميراث، حرمان من التعليم، تحرش، إهمال وإساءة).

وشددوا على ضرورة التعاون بين الجهات المختلفة في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وهو القضاء على العنف ضد المرأة، وترسيخ مبادئ التربية الإيجابية داخل الفتيات حتى يصبحن أمهات قادرات على تربية جيل صاعد.​