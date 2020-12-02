محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة التنبؤ بالطقس خلال 6 أيام مقبلة تشمل "الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء".
ونشرت صفحة مجلس الوزراء، عبر فيسبوك، مقطع فيديو، لحالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، حيث تصل فرص سقوط الأمطار إلى 30%.
وأوضح الفيديو، أن نسب الرطوبة تختلف على مدار الأيام الـ 6 لتصل إلى أقصى درجاتها عند 85%.
كانت هذه تفاصيل خبر 30% فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لـ 6 أيام "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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