انفجارات هزت أكتوبر وقرارات جديدة للنيابة في أحداث "مجزرة القليوبية" في نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الأمن يكشف لغز العثور على جثة عامل مُهشم الرأس بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطل، هشم رأس، عامل، لسرقة 3رؤوس ماشية في الفيوم.

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-ضبط ربة منزل قتلت زوجها وادعت سقوطه على قطعة حديدية بالبحيرة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة عامل مقتولا بالبحيرة، وتبين بأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة بينها وأمكن ضبطها.

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انفجارات هزت أكتوبر.. ملحمة الـ180 دقيقة في مواجهة جحيم كرفانات جهاز الحدائق -(صور)

الخامسة والنصف فجر الأربعاء. هدوء يطبق على مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بمنطقة بين السرايات، انتهى أفراد النوبتجية المسائية من أداء صلاة الفجر في انتظار انتهاء "نوبة العمل" الخاصة به لكنها لحظات حملت معها سيناريو مغاير تماما.

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ظل ممسكًا بيدي قبل أن يفارق الحياة.. نجل ضحية مجزرة القليوبية يروي تفاصيل الحادث

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد حادث الطعن الذي شهدته القرية على يد مريض نفسيًا، وأسفر عن مصرع الدكتور ضياء سلامة، ومحمد عبدالعليم، موظف أزهري بالمعاش.

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عم حنفي اتقتل.. أسرار 12 ساعة كشفت جريمة "المسن والجزار" في الجيزة

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى السادسة صباح الخميس الماضي، هدوء يطبق على منطقة الخرطة الجديدة بالجيزة. لكنه هدوء يسبق العاصفة. سرعان ما تبدلت الأجواء. تجمع الجيران من كل حدب وصوب أمام عقار بات محط أنظار الجميع.

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المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق شقة دبلوماسي في المهندسين

كشفت معاينة المعمل الجنائي ورجال الحماية المدنية بالجيزة، ملابسات حريق اندلع في شقة دبلوماسي مغربي، في جامعة الدول العربية الواقعة بحي المهندسين، الأربعاء.

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4 قرارات من النيابة في أحداث "مجزرة القليوبية"

أمرت النيابة العامة بطوخ في محافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس أحمد جمال 24 عامًا، المتهم بطعن 6 أشخاص، وقتل 2 منهم بقرية السيفا التابعة لطوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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"الإدارية العليا": شرط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الـ50 لاستحقاقها المعاش الضماني باطل

حصل محمد مبارك المحامي، شقيق المعاقة ذهنيًا سناء مبارك، 25 عامًا، على شهادة في أول ديسمبر 2020، من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانين.

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انهار بالكامل.. الصور الأولى لعقار محرم بك بالإسكندرية

انهار عقار قديم مكون من 4 طوابق، بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، فيما يجري رفع الأنقاض بحثا عن مصابين.

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النائب العام يفتتح ورشة عمل «نواب العموم العرب» لمكافحة الإرهاب

افتتح النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمس الثلاثاء، ورشة عمل متخصصة لعدد من أعضاء النيابة العامة الأعضاء «بجمعية النواب العموم العرب» برئاسة النيابة العامة المصرية عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد Video Conference، والتي استمرت إلى اليوم، حول دور أجهزة «النيابة العامة» في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وضرورات التعاون الدولي والتحقيقات المالية الموازية في ذلك المجال.

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تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة

قررت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 8 ضباط و3 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011، لجلسة 5 يناير المقبل؛ لاستكمال المرافعة.

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بـ4 اتهامات.. الاقتصادية تُحاكم أدمن صفحة "سكسولوجي" غدًا

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة غدًا الخميس، لمحاكمة محمد الجلالي أدمن صفحة "سكسولوجي" - تهتم بنشر الثقافة الجنسية .

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