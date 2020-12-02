شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مد فترة التصالح.. محافظ كفر الشيخ: الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،ان مد فترة تلقي طلبات التصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، شهر اضافى تنتهى في 31 ديسمبر الجارى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،جاء تسهيلاً للمواطنين.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ان موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام، جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، ولإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقى الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مناشداً كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.