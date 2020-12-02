شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ وسفير بيلاروسيا يبحثان التعاون الأكاديمي والبحثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأربعاء، سيرجى تيرتنتييف، سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والدكتور ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ بالوفد الزائر في رحاب جامعة كفرالشيخ وقال أن الزيارة تهدف إلى التعرف على إمكانات جامعة كفرالشيخ البحثية والعلمية وبحث سبُل التعاون المستقبلى بين جامعة كفرالشيخ وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات خصوصا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي والدواء والعلوم الزراعية والفيزيائية .

واصطحب رئيس الجامعة الوفد الزائر في جولة في حرم الجامعة وكليات الذكاء الإصطناعي والحاسبات والمعلومات والعلوم والزراعة وورش كلية الهندسة ومستشفى الجامعة كما تفقد الوفد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد وأحواض الاستزراع السمكى وتربية الأسماك، وكلية الصيدلة وطب الفم والأسنان ومزرعة البساتين بكلية الزراعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع تشجيعا للمشروعات البحثية لبناء مجتمع مصرى يتعلم ويبتكر وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.

وأشار دسوقي حرص الجامعة بالاهتمام بالعملية التعليمية والبحث العلمى، مشيرا إلى إمكانيات الجامعة على المستوى الإنشائى والأكاديمى المتميز التي يهدف إلى تحقيق التعاون المستمر بين الجامعتين وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحثين.

وأعرب سفير دولة بيلاروسيا عن سعادته بهذا اللقاء ودعا إلى تبادل الزيارات والخبرات بين قيادات الجامعة ونظرائهم في جامعات بيلاروسيا لبحث آليات التعاون ووضع الاستراتيجيات للأنشطة المختلفة لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بشرية وبحثية وإنشائية .

وأكد سفير دولة بيلا روسيا تميز جامعة كفرالشيخ بالإمكانيات البحثية والتعليمية، كما أشاد بنموذج جامعة كفرالشيخ وما حققته منذ تأسيسها وبإمكانياتها من حيث الأهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي، وكذا تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية، وقال أن ما شاهدوه اليوم من تطور الجامعة يدل على اهتمام الدولة المصرية بالتعليم والبحث العلمى وتنمية روح الإبتكار والإبداع لدى شباب الجامعات المصرية .