شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد سيارات توفير مواد التطهير والتعقيم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، سيارات توفير مواد التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة، توفير مطهرات ومعقمات وكمامات، وتيسرًا على المواطنين في الحصول على المطهرات والكمامات بأسعار أقل من المطروح في الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد العقيد المستشار العسكري للمحافظة.

وكان نور الدين قد أصدر قرارا بتخصيص أماكن للسيارات أمام مركز ومدينة كفرالشيخ، وأمام مركز ومدينة بيلا، وأمام مركز ومدينة دسوق، أمس الثلاثاء، وأمام مركز ومدينة الحامول، وأمام مركز ومدينة الرياض، ومركز ومدينة سيدي سالم أمام المسجد الكبير، اليوم الأربعاء، وغداً الخميس الموافق 3 ديسمبر أمام مركز ومدينة قلين، وأمام مركز ومدينة فوه، وأمام مركز ومدينة مطوبس، مشيرًا أن توقيتات عمل العربات من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصرًا.

وتنوعت أسعار الأصناف المتواجدة بالعربات، وتضم «50 كمامة درجة أولي مكيسة بـ65 جنيًها، وجيل كجول 70 ٪ 1 لتر بـ55 جنيهاً، وكحول 70% نصف لتر بـ50 جنيهاً، وجيل كحول 70% نصف لتر بـ30 جنيهاً، وكحول 70% نصف لتر بـ 25 جنيهاً، وكحول 70% 150 ملي بـ10 جنيهات، وشاور 4 ألتار بـ45 جنيهاً، وشاور نصف لتر بـ18 جنيها، ومجموعة صابون 4 بـ13 جنيه، وكلور 1 لتر بـ 5 جنيه، وصابون سائل 750 مللي بـ 5 جنيهات.