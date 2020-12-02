البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار «محرم بك» المنهار بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف قوات الحماية للمدنية ورجال الإنقاذ، جهودها للبحث عن أسرتين تحت أنقاض العقار المنهار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، مساء اليوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا من الاهالى بإنهيار العقار رقم 16 شارع الفردوس متفرع من شارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الاسكندرية بناء قديم مكون من ٤ طوابق بجوار محطة السكة الحديد و انباء عن وجود إصابات.

انتقل الى موقع البلاغ مأمور وضباط مباحث قسم شرطة محرم بك رفقة قوات من الحماية المدنية بمعداتها. وتم الدفع بعدد ٤ سيارات أسعاف الى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق، يقطنه اسرتين وتم وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجارى رفع الأنقاض والبحث عن المصابين.

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية

البحث عن أسرتين تحت أنقاض عقار "محرم بك" المنهار بالإسكندرية