شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» تكرم أبناء الشهداء في بني سويف بمناسبة أعياد الطفولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتكريم عدد من أبناء الشهداء تحت مسمى «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، وذلك في حضور: الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، بلال حبش، نائب المحافظ، وعضو التنسيقية، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، وشيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

وأشاد المحافظ بهذه اللفتة الطبية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب، التي يتم من خلالها تكريم أبناء شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، تقديرا لتضحيات آبائهم الأبطال الذي جادوا بدمائهم الزكية في سبيل الدفاع عن تراب الوطن ومقدراته، ومن أجل الاستقرار والأمن والآمان الذي يعيش فيه الجميع، والذي يساهم في استكمال جهود التنمية لتحقيق الرخاء والتقدم،معربا عن سعادته وتقديره لكل مؤسسات المجتمع المدني من الأحزاب والنقابات والجمعيات التي لا تدخر جهدا في دعم جهود الدولة للاحتفاء ورعاية أسر شهدائنا الأبطال، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء الوطن والحفاظ عليه وتحقيق تقدمه وازدهاره.

وقال بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، إن المحافظة تدعم كافة الجهود المجتمعية وفي مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أطلقت حملة بعنوان «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء بالتزامن مع أعياد الطفولة، والتي يتم من خلالها تنظيم العديد من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء مصر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن،وأن تكريم اليوم يأتي ضمن فاعليات الحملة للتضامن مع أبناء شهداء الوطن من أبناء المحافظة، والاحتفاء بهم تقديراً لتضحيات آبائهم الأبطال.

وأشار المهندس محمد السباعي، عضو تنسيقية الأحزاب، إلى أن هذه الاحتفالية التي تسعى التنسيقية لإقامتها في كل محافظات تأتي عرفانا وتقديرا لشهداء مصر الأبرار، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والوطنية للتنسيقية وتفعيلا لدورها المجتمعي في كافة نواحي الحياة، خاصة في القطاعات والمجالات التي تهم المواطن في حياته اليومية، معربا عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف ونائبيه لحرصهم على المشاركة والدعم لتلك الجهود.