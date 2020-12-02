شكرا لقرائتكم خبر عن القرش المحيطي وراء الهجوم على سائحة ألمانية بالبحر الأحمر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف عدد من خبراء علوم البحار والغوص بالبحر الأحمر أن سمكة القرش المحيطى لونج مانوس وراء الهجوم علي سائحة ألمانية وعضها في كتفها الأيسر. وحصلت «المصري اليوم» علي فيديو يظهر لحظة هجوم سمكة القرش علي السائح وقيام أحد مرشدي الغوص الذي يرافق السائحة بإبعاد سمكة القرش عن السائحة. ويعد هجوم سمكة القرش علي السائحة أول حادث من نوعه بمنطقة شعاب الفنستون. كانت منطقة الفنستون قد شهدت اليوم الأربعاء هجوم سمكة قرش علي سائحة ألمانية وعضها في كتفها وتم انتشالها من المياه ونقلها للشاطئ بأحد اللنشات السريعة لعلاجها وانقاذها. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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