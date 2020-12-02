شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد عددًا من المركبات متعددة الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عدداً من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين”.

و صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض من اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد الرئيس كذلك أحدث تلك المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية وفي إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية.