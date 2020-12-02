شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مصابا بـ«الإيدز» في مصر.. وتكثيف جهود الفحص بالسجون ومراكز الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز التابع لوزارة الصحة، إن معدل انتشار مرض الإيدز في مصر مازال منخفضا بشهادة منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن عدد المصابين في مصر يقدر بـ 15 ألفًا و500 مريض متعايشين مع الفيروس تقريبًا، وأن وزارة الصحة تحاول زيادة الفحص للمصابين بهدف الوصول لأعداد غير معلومة، لأن الكشف المُبكر يزيد من فرص العلاج.

وأضافت «السيد» لـ«المصري اليوم»، أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يحاول الوصول للفئات المستهدفة خاصة فئة متعاطي المخدرات من خلال الفحص الروتيني في مراكز علاج الإدمان، أيضا تفعيل الفحص في السجون لأنهم أيضا من الفئات المعرضة للإصابة، وأيضا فحص في كل مستشفيات الحميات، لتوسيع دائرة الفحص.

ونوهت بأن مريض الإيدز له طبيعة خاصة، لأنها ليست مشكلة صحية فقط، بل مشكلة مُركبة صحية واجتماعية واقتصادية، قديما كان يُسمى «مرض الموت» لأن من يُصاب به يموت، لكن الصورة تغيرت الآن بسبب اكتشاف أدوية جديدة تتيح للمريض التعايش مع الفيروس حالة الالتزام بالعلاج، وتابعت: «المرض مبقاش يخوف زي الأول».

وذكرت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، أن جائحة كورونا أثرت على جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الصحية، لكن وزارة الصحة اتخذت إجراءات للتيسير على أصحاب الأمراض المزمنة، وتم توفير الأدوية وصرف علاج أكثر من شهر لمصابي الإيدز، من اجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت إنه قبل انتشار فيروس كورونا كانت هناك متابعة شهرية بجانب العلاج، والآن أصبح هناك 13 مركزًا لعلاج مصابي الإيدز بجميع المحافظات بهدف تقليل المعاناة على المرضى في التنقل بين مختلف المحافظات.