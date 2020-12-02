شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس مائل للدفء مع شبورة .. والقاهرة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الارصاد الجوية غداً الخميس طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1،75 – 1، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «22 – 13»، قنا «23- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «24– 12» .

من جانبه قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى وجود شبورة مائية تنخفض معها الرؤية الأفقية في الصباح الباكر ومحذراً سائقي المركبات على الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية .