شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 78.7 مليون رغيف خلال شهر نوفمبر لمواطني الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 78.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف/ يوم من خلال 305 مخابز، بجانب صرف كمية قدرها 3750 طن دقيق بلدي بنسبة 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 595 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.43 مليون جنيه خلال الشهر لـ66490 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أكتوبر، موضحا أنه تم صرف السلع التموينية من مقررات شهر نوفمبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية، وذلك من خلال 448 تاجر تمويني و169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة.

وتابع انه تم توزيع وتسليم 819 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وأضاف وكيل ووزارة التموين، أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية «سولارـ بنزين بأنواعه» من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 307706 أسطوانات بوتاجاز منزلية بخلاف 12384 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد، كما تم تحرير 711 محضرا ومخالفة تموينية، منها 220 مخالفة ضد المخابز «نقص وزن، مواصفات، غلق وتوقف، سجلات، ميزان، نظافة»، و450 قضية بالأسواق «إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر» و41 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالاً للازدحام .