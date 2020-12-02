شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد التجهيزات والتشطيبات بمستشفي جراحات الأطفال التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم ،مستشفي جراحات الأطفال التخصصي التابع لمستشفيات جامعه الزقازيق، بما يتضمنه من أقسام وخدمات طبية وتعليمية متميزة ستقدم من خلالها، بالإضافة إلى ما تم انجازه من أعمال إنشائية، معرباً عن خالص شكره وتقديره للقائمين على ذلك الصرح العظيم الذي يعد إضافة لتخصصات طب الأطفال، والتأكيد على كافة الإستعدادات للبدء في التجهيزات الطبية والفرش الطبي اللازم لدخول المستشفى الخدمة الفعلية وتقديم خدمة طبية متميزة للأطفال.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن المستشفي الجديد يعد صرحاً طبياً كبيراً، يساهم في الإرتقاء بالمنظومة الصحية بقطاع مستشفيات جامعة الزقازيق، من خلال تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للأطفال تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير المستمر والارتقاء بمستوي القطاع الصحي والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية للمستشفي الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف العام على قطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام على الشؤون العلاجية والطبية، ولفيف من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمستشفيات الجامعية.