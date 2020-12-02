شكرا لقرائتكم خبر عن «المركبات الملكية» ينظم محاضرة لتعريف المرشدين بمقتنياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم متحف المركبات الملكية ببولاق محاضرة وجولة إرشادية لمجموعة من ٣٥ مرشد سياحي لتعريفهم بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به، وذلك لتمكينهم من شرح سيناريو العرض الخاص به للسائحين بطريقة سهلة ومشوقة.

وقال أحمد الصباغ مدير عام متحف المركبات الملكية، أنه خلال الجولة تم تسليط الضوء على فلسفة العرض المتحفي للقاعات والقطع الأثرية؛ وشرح تاريخ المتحف وأفراد الأسرة العلوية، بالإضافة إلى الهدف والرسالة التي يحملها المتحف للزائرين.

وقد أبدى المرشدين سعادتهم بهذه التجربة والتعاون مع إدارة المتحف، مؤكدين على أهمية الاطلاع والتعرف عن قرب على المتحف ومقتنياته.

يذكر أن المتحف يضم مجموعة من القاعات التي تضم 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة مَلَكِيَّة مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

كما يعرض المُتْحَف أيضا مجموعة نادرة من لوازم الخيول من سروج، وركائب، وكمامات وماكينات قص الشعر، بعضها مثبت عليه حليات مثل التيجان الملكية والنجوم والأهلة المصنوعة من النحاس المطلي بالذهب. فضلًا مجموعة متنوعة من النياشين ولوحات زيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحِقبة التاريخية.