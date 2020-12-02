شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد مخطط استراتيجي جديد لقرية الروافعة بمركز البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إن وفدا من هيئة التخطيط العمرانى لإعداد دراسات المخطط الإستيراتيجي لقرية الروافعة الغربية بمركز البياضية، لمناقشة خطة التطوير بالقرية وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح.
وضم الوفد مجموعة خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية من بنية أساسية وطرق واقتصاد، وحضر اللقاء كل من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الأقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور محمد العراقى استشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، وعدد من أهالي قرية الروافعة الغربية.
وأشاد رئيس مركز ومدينة البياضية بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى في ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصاً على مواصلة وتكامل ماتم انجازه في هذا المجال. كما اجتمعت اللجنه مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.
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