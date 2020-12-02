شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد مخطط استراتيجي جديد لقرية الروافعة بمركز البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إن وفدا من هيئة التخطيط العمرانى لإعداد دراسات المخطط الإستيراتيجي لقرية الروافعة الغربية بمركز البياضية، لمناقشة خطة التطوير بالقرية وأهم المشروعات بها والحيز العمرانى المقترح.

وضم الوفد مجموعة خبراء متخصصين في كافة قطاعات التنمية من بنية أساسية وطرق واقتصاد، وحضر اللقاء كل من المهندس السيد أحمد البدوى رئيس المركز الأقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد، والدكتور محمد العراقى استشارى محافظ الأقصر للتخطيط العمرانى، والمهندس عبدالمسيح نبيل مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، وعدد من أهالي قرية الروافعة الغربية.

وأشاد رئيس مركز ومدينة البياضية بدور هيئة التخطيط العمرانى للنهوض بخطط التنمية العمرانية للمدن والقرى في ظل اهتمام الدولة بالتنمية العمرانية، كما وجه بالتعاون مع فريق العمل وتسهيل مهمته حرصاً على مواصلة وتكامل ماتم انجازه في هذا المجال. كما اجتمعت اللجنه مع شركاء التنمية واستمعت لهم لوضع مطالبهم حيز التنفيذ.