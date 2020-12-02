شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يؤكد مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية لنهاية العام.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها وزير الكهرباء لـ الخليج 365: مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية لنهاية العام، حيث أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وزير الكهرباء لـ الخليج 365: مد فترة تلقى طلبات العدادات الكودية لنهاية العام

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه قرر مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية العام، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلى والطلائع

تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

"جهينة" تعلن التحفظ على صفوان ثابت.. وتؤكد: لا يؤثر على أعمال الشركة

قالت شركة جهينة، فى بيان للبورصة المصرية، إنه بالإشارة إلى قرار التحفظ على رئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات، فإن الشركة تؤكد أنه ليس لديها معلومات عن مضمون التحقيقات، وأن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وله كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة.

الهيئة الوطنية تتيح بطاقات اقتراع جولة إعادة انتخابات البرلمان للمصريين بالخارج غدا

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من غد وبعد غد الخميس والجمعة، بطاقات الاقتراع على موقعها الرسمى، حتى يتمكن المصريين بالخارج من التصويت فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التى تتلقها خلال أيام الاقتراع فى الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بيراميدز عن التعاقد مع صالح جمعة: "الأهلى ماقدرش عليه هنقدر إحنا؟"

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، حقيقة الدخول فى مفاوضات مع صالح جمعة الذى رحل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الحالية مجانًا، مؤكدًا إن الفريق ليس فى حاجة لخدمات اللاعب خاصة فى ظل وجود عدد كبير من النجوم فى نفس مركزه.

سعر البيتكوين يتجاوز 19783 دولارا ويصل إلى أعلى مستوى

وصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ ارتفعت قيمة العملة المشفرة لأكثر من 19783 دولارًا، وهو الرقم القياسى السابق الذى وصلت إليه فى ديسمبر 2017، إذ يأتى ذلك بعد ارتفاع كبير خلال الـ72 ساعة الماضية، والذى شهد عودة عملة البيتكوين من الانهيار الكبير الذى شهدته الأسبوع الماضى لترتفع بأكثر من 3000 دولار فى ثلاثة أيام فقط.

الكاف يؤجل السوبر الإفريقى بين الأهلى ونهضة بركان ليوم 18 ديسمبر بالقاهرة

قالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.

الخارجية: ننسق مع نيجيريا للإفراج عن المصريين المتحجزين على متن سفينة شحن

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور تلقى الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها - ضمن جنسيات أخرى - مواطنيّن مصريين هما ضابط ثان سعد شوقى ومهندس كيرلس سمير وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لاطلاق سراح المختطَفين، قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا فى أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسئولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفورى عنهما.

"تعليم دمياط" تنفى صحة ما تداول عن انتشار فيروس كورونا بمدارس المحافظة

نفت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بقيادة عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ماتم نشره اليوم على أحد المواقع الإخبارية، وتناولت وسائل التواصل الاجتماعى، والذي يشير إلى انتشار فيروس كورونا بمدارس دمياط بين المعلمين والطلاب.

حبس صاحب واقعة سرقة البطة بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بقسم شرطة دمنهور بالبحيرة حبس"م. ع" المتهم بسرقة طيور إحدى السيدات بمدينة دمنهور، والمعروفة إعلاميا بـ" سيدة البط" 4 أيام ويجدد فى المواعيد المقررة.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 798 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة 10 جنيهات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليعوض الذهب التراجعات الكبيرة التي سجلها خلال آخر اسبوعين من نوفمبر 2020، ليرتفع الذهب عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 798 جنيها للجرام.

أحمد الشيخ يغلق ملف العرض التشيكى ويعقد جلسة مع الزمالك

أغلق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي الراحل عن فريقه ملف الرحيل للدوري التشيكي بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية هناك، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في الدوري المصري بالموسم الجديد لظروف خاصة، ويعقد اللاعب جلسة اليوم الأربعاء مع مسئولي الزمالك لإبرام الاتفاق النهائي قبل الإعلان عن انتقاله للفريق الأبيض.

بيونتك: 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع بشكل عادل

قال مسؤول كبير بشركة بيونتك الألمانية لصناعة الأدوية، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، إن 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة للتوزيع في الدول التي تصدق على استخدام اللقاح المشترك مع فايزر الأمريكية، مشددا على أن توزيع هذه الكمية سيكون بشكل عادل.

الكاف يُخطر الأهلي بأحقية الشحات في المشاركة بالسوبر الإفريقي وإيقافه مباراتين

تلقى النادى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

الحكومة توافق على زيادة الحد الأقصى للدخل لحجز وحدات "سكن لكل المصريين"

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين متوسطي الدخل المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، ضمن محور متوسطي الدخل "سكن لكل المصريين"؛ ليكون بصافي دخل 10 آلاف جنيه شهريا للأعزب، وبصافي دخل 14 ألف جنيه شهرياً للأسرة، وذلك بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات الإسكان الاجتماعي لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن.