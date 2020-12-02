شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح كيفية العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، فى فيديو معلوماتى، تفاصيل تجهيز المنزل لعزل حالة مصابة بفيروس كورونا، وأوصت المستشفى بعزلها منزليا. وتضمن فيديو، نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تفاصيل تجهيز المنزل لبدء العزل المنزل للحالات المصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الثانية لإصابات كورونا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب 01553105105.