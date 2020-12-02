رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " على مستوى الجمهورية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مبادرة حياة كريمة فى مختلف المحافظات، وما يتم تنفيذه فى المبادرة على مستوى كل محافظة ، بحضور عدد من الوزراء و الجهات المعنية .

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبعض شركات المقاولات والأعمال الإنشائية؛ لتنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية لأربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، وكذا توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة غاز الأقاليم " ريجاس"، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ وذلك لتوصيل الغاز الطبيعي للبنية الأساسية لهذه المناطق الصناعية.

وحضر توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات كلُّ من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.