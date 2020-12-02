وزيرة التعاون الدولى: نواصل بناء الشراكات التنموية لتتواكب مع المتغيرات العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن القرارات التى تُتخذ اليوم تؤثر على المستقبل بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه لذلك يتم التواصل لبناء الشراكات التنموية بشكل مبتكر حتى تتواكب مع وتيرة المتغيرات العالمية، وتمهد الطريق لمستقبل مستدام لجمهورية مصر العربية.



الدكتورة رانيا المشاط

وكتبت الدكتورة رانيا، عبر حسابها على تويتر: "إن القرارات التى نتخذها اليوم تؤثر على المستقبل بشكل مباشر، لذلك نواصل بناء الشراكات التنموية بشكل مبتكر لكى تتواكب مع وتيرة المتغيرات العالمية، وتمهد الطريق لمستقبل مستدام لجمهورية مصر العربية".

وأضافت: "ومع اقتراب نهاية العام يسعى كلٌ منا بطريقته، لغرس وترسيخ عوامل جديدة لمستقبل أفضل".





وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقت أمس الثلاثاء، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، فى إطار مساعى تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون المثمر بين الجانبين فى إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتى أسفرت عن العديد من الاتفاقيات فى المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة فى القطاعات الحيوية للدولة.

وأوضحت الدكتورة رانيا، أن وزارة التعاون الدولى تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية فى الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهم منصة التعاون التنسيقى المشتركة، ومطابقة التمويل التنموى بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.