«الوادى الجديد» تلتزم بالقرارات الجديدة لفتح وإغلاق المحال التجارية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التزمت المحال التجارية والمقاهي والمنشآت بمحافظة الوادى الجديد بقرارات الفتح والإغلاق الجديدة.
وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، إن اللجان تواصل المرور الدورى على المحال والمقاهي للتأكد من مدى الالتزام بالمواعيد الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفات.
وعلى جانب آخر، قرر اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض عدد العمالة بالمصالح والمؤسسات الحكومية بنسبة 25% للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، والالتزام بكافة الإجراءات والقرارات الصادرة بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين، مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد المجتمعى.
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