شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المركز الأوروبي لشمال إفريقيا بحضور العديد من السفراء غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يُشارك عدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والإفريقية المعتمدين لدى مصر، غدا الخميس، في افتتاح المركز الأوروبي لشمال إفريقيا للبحوث، التي تترأسه سارة كيرا مديرة المؤسسة.
وقالت إنجي مجدي، المسؤولة الإعلامية في تصريحات لـ "المصري اليوم"، إن مهمة المركز تقديم حلول مبتكرة لحل المشكلات في عالمنا المعاصر ولتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، مضيفة أن عمل المركز ينصب علي التنوع والعمل مع كبار الباحثين والمنظمات غير الحكومية الدولية والحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية.
ولفتت إلي أن تشكيل المركز من الباحثين والخبراء والاستشاريين من المنطقتين الأوروبية والإفريقية للعمل معنا لضمان تقديم أفضل مشورة ، كما يعمل علي دمج القدرات الرقمية والبشرية في البحث لخدمة الشركات الرائدة والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية لإطلاق العنان للقيمة من خلال مطابقة هياكلها مع استراتيجياتها.
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