شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة بيطرية بالتعاون مع معهد التناسليات تزور قرى أسوان من 5 إلى 9 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتعاون مع معهد التناسليات بالهرم قافلة علاجية مجانية داخل القرى الأكثر احتياجاً، وذلك في الفترة من يوم 5 وحتى 9 من شهر ديسمبر الجارى في القرى والمناطق الآتية: قرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز إدفو، وذلك يوم السبت 5 ديسمبر وقرية الدكة بمركز نصر النوبة الأحد الموافق 6 ديسمبر وقرية الحصايا بمركز إدفو وذلك يوم الاثنين 7 ديسمبر وقرية منيحة بمركز كوم أمبو، وذلك يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، وقرية أبوالريش بمركز أسوان وذلك يوم الأربعاء 9 ديسمبر. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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