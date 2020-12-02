شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج توافق على إنشاء مركز لأبحاث تكنولوجيا «النانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة سوهاج، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، على إنشاء مركز لأبحاث علوم وتكنولوجيا «النانو» بكلية العلوم بالجامعة، ليكون قاعدة بحثية لمواكبة التطور في مجال علوم وتطبيقات تكنولوجيا «النانو».

وقال رئيس الجامعة، لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس وافق على مقترح مجلس إدارة مركز التدريب على نظم وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون التدريب يومين نظري في المادة العلمية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات عن مكافحة الفساد ووسائل مجابهته، منوها بأن المجلس وافق كذلك على عقد اتفاقية شراكة للتدريب بين كلية التكنولوجيا والتعليم والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال للصناعات الصغيرة لتدريب الطلاب والخريجين على الحرف الصناعية.