شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون لدعم الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة، وذلك في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة.



ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية الأداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والاكاديمي الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية.