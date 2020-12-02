المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق شقة دبلوماسي في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: كشفت معاينة المعمل الجنائي ورجال الحماية المدنية بالجيزة، ملابسات حريق اندلع في شقة دبلوماسي مغربي، في جامعة الدول العربية الواقعة بحي المهندسين، الأربعاء. وتبين أن الشقة "دوبلكس" واندلاع حريق في غرفة مخصصة لمنقولات قديمة غير مستغلة نتيجة ماس كهربائي. ولم ينتج عنه أي إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة الدبلوماسي "س.ا." بميدان مصطفى محمود. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي. وتبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالطابق الـ11، وحالت سرعة وصول قوات الحماية المدنية دون تفاقم الحريق. وأمكن محاصرة النيران والسيطرة عليها دون امتدادها إلى باقي الغرف. وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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