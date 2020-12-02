حريق في شقة دبلوماسي بجامعة الدول العربية في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق في شقة دبلوماسي مغربي في جامعة الدول العربية بحي المهندسين، اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة الدبلوماسي "س.ا." بميدان مصطفى محمود.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي.

وتبين بالفحص نشوب الحريق في شقة بالطابق الـ11، وحالت سرعة وصول قوات الحماية المدنية دون تفاقم الحريق. وأمكن محاصرة النيران والسيطرة عليها دون امتداها إلى أرجاء الشقة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، الذي انتدب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.