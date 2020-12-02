الداخلية: حملات مكثفة للكشف عن سائقي حافلات المدارس متعاطي المواد المخدرة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور.

كما واصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – البحر الأحمر – أسيوط – المنوفية – سوهاج – البحيرة – الفيوم – المنيا – بنى سويف – دمياط – الإسكندرية - الإسماعيلية – الدقهلية - الشرقية)، باستهداف (34) مدرسة بإجمالي فحص عدد (464 حالة) تبين إيجابية (13 حالة) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي أتوبيسات المدارس، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح طلبة المدارس.