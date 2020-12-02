"أمن المنافذ": إحباط تهريب بضائع أجنبية وقطع غيار سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 9 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار – ماكينات)، و3 قضايا تهريب النقد الأجنبي، و30 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، 1242 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 181 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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