شكرا لقرائتكم خبر عن تلوث الغذاء بالسموم الفطرية.. دورة تدريبية بجامعة القناة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تنمية مهارات وقدرات أفراد المجتمع سواء داخل الجامعة أو خارجها، لافتا أن الجامعة تنظم العديد من البرامج التدريبية التي تحقق ذلك الهدف ويحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين كلا في مجاله تنظمها إدارة تدريب أفراد المجتمع بالجامعة.

وأضاف انه في تنفيذ تلك الاستراتيجية عقد اليوم دورة تدريبية بعنوان«تلوث الغذاء بالسموم الفطرية» وتعقد على مدار يومى ٣،٢ديسمبر الحالى.

حاضر بها الدكتورة حنان أحمد المرزوقي أستاذ النباتات الفطرية بكلية الزراعة. وتناولت المحاضرة تلوث الغذاء بالسموم الفطرية بالطرق المباشرة والغير مباشرة وأنواع السموم الفطرية ،كما وضحت تأثير السموم الفطرية على الإنسان والحيوان، طرق التخلص من السموم الفطرية،وعرض نبذه عن المواد الغذائية التي تحتوى عن السموم الفطرية.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع

وحضر التدريب طالبات مدرسة محمد حسانين الثانويه والعاملين بكلية الزراعة ،السياحة والفنادق ،الطب البيطرى ،مديريه التربيه والتعليم ،إدارة جنوب الإسماعيلية .