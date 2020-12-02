شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن عدد من المناطق مساء اليوم.

وتشمل المناطق التي ستشهد الانقطاع :حي شرق المنصورة وجزء من حي غرب المنصورة وجزء من مركز المنصورة ويشمل :«وحدة محلية نقيطة ووحدة محلية برق العز ووحدة محلية برق العز ووحدة محلية كوم الدربي، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء الموافق 2/12/2020 حتي الساعة 6 من صباح غدا الخميس وذلك لأعمال صيانة طارئة على خط المياه العكره الخاص بمرفق شرق المنصورة الجديد قطر 1000 مم.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي