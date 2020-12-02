شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنسيقية تستعرض إنجازات جمعية الفيروز وخطة العمل الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة التنسيقية لمشروع إنتاجنا، الذي تنفذه جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشمال سيناء، بدعم وتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، اجتماعًا برئاسة سعدية محمود حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وحضر الاجتماع علي غيط، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي، وإحسان داود غالي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وسيد عزت من مديرية التضامن الاجتماعي، وكمال الحلو، رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر المنتجة، عدلي الكاشف، مدير جمعية الأسر المنتجة، ومنى جمعة، مدير مركز تدريب الأسر المنتجة، إلى جانب الدكتور مروان مصطفى حسن، أمين عام جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأماني غريب، مدير الجمعية.

وأشارت أمانى غريب، مدير جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عمل الجمعية وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، إلى جانب عرض خطة عمل الجمعية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أنه تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية وجمعية الأسر المنتجة لتشغيل السيدات، والموافقة على توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات خلال الفترة المقبلة بهدف تشغيل السيدات والفتيات في مشوع انتاج المستلزمات الطبية المقام بالجمعية، ومن بينها: جمعية تنمية المرأة السيناوية، جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين، وجمعية الروضة لتنمية المجتمع.