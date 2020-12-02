شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبى على 108190 مواطن بالوادى الجديد ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد محافظة الوادى الجديد أولى محافظة الجمهورية في تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ،بل تخطت الوادى الجديد نسبة الـ100% من المستهدف .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في الوادى الجديد أنه تم حتى الأن، إجراء الكشف الطبي والفحوصات لعدد 108190 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ،بنسبة 151% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجح قطاع الصحة بالمحافظة في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 51 %.

وأشار إلى إن تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة ،جاء نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

- صورة أرشيفية