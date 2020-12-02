شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه بعلاج طفلة بني سويف على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة «شروق» من مركز الفشن محافظة بنى سويف، وعلاجها على نفقة الدولة، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس «السيسي» لإجراء عملية «ثقب في القلب» لها.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سنوات وتعاني من ثقب في القلب، وتحتاج إلى إجراء عملية في القلب وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.
وأضاف الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب البشرى «أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفي كان في استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين القلب، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال والد الطفلة للمصرى اليوم مصطفى محمد ان نجلتى توائم، شروق وهنا وان شروق كان عندها ثقبين في القلب وان ثقب منهم اغلق والثانى موجود واننى عانيت مع نجلتى 6 سنوات إلى ان استجاب الرئيس لى وقرر علاجها في مستشفى بنى سويف الجامعى واضاف ان لى طفلة أخرى اسمها مكة وزوجتى حامل
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